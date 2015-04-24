«Энергоатом» организовал экскурсию на Ривненскую АЭС для 50 студентов, прошедших спецкурсы в компании

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» 23 апреля организовала экскурсию на Ривненскую атомную электростанцию для 50-ти молодых специалистов киевских высших учебных заведений, которые изъявили желание пройти специальный курс лекций - «Весенняя школа» по ознакомлению с работой и безопасностью украинской атомной энергетики.

Об этом сказал УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Центра внешних информационных коммуникаций НАЭК «Энергоатом» Данила Лавренов.

«Наши студенты прошли курсы из 9 занятий, которые были разбиты по разным направлениям деятельности компании. После завершения курсов они получили возможность поехать на Ривненскую атомную станцию. Это был для них такой поощрительный приз, чтобы познакомиться с практикой после получения теоретической базы», - сказал Лавренов в Кузнецовске (Ривненская обл.) по завершению экскурсии на станции.

По его словам, более 50-ти молодых специалистов Киевского политехнического института, Киевского национального-экономического университета, Киево-Могилянской академии, Киевского университета им. Шевченко, а также Университета биоресурсов и природопользования в ходе курсов узнали много информации о производстве, безопасности АЭС, получили доступные разъяснения об особенностях проектов по диверсификации поставок ядерного топлива, и строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.

«Наш проект нацелен на то, чтобы студенты могли из первых уст узнать текущую ситуацию функционирования и развития атомной энергетики», - подчеркнул Лавренов.

В ходе экскурсии молодые специалисты получили возможность пройти по территории станции, где ознакомились с дизель-генераторными станциями, посетили машинный зал энергоблока №3, а также смогли задать все интересующие их вопросы руководству станции. После этого они ознакомились с работой учебно-тренировочного центра, где регулярно проходит тестирование уровня знаний работников станции.

Своими впечатлениями от поездки поделился студент третьего курса Киевского политехнического института Александр Галаган, который обучается по специальности «Возобновляемые источники энергии».

«Это был первый раз, когда я увидел атомную электростанцию. Честно говоря, впечатляет. Мы ознакомились с ее работой, а на тренажёре мы увидели даже аварийную остановку реактора. Я считаю это будет для нас полезный опыт», - сказал Галаган.

Он сообщил о высоком уровне организации курсов, на которых первые лица НАЭК «Энергоатом» предоставили всю открытую информацию о происходящем в компании и атомной энергетике в Украине.

С его мнением согласилась аспирант факультета менеджмента и маркетинга КПИ Рината Яресько.

«В «Весенней школе» «Энергоатома» мы от практиков услышали интересную информацию и получили важный опыт. Я исследовала тепловую генерацию и гидрогенерацию, и считаю, что наша атомная отрасль является для Украины перспективной», - подчеркнула Яресько.

При этом начальник отдела по связям с общественностью Центра внешних информационных коммуникаций компании Данила Лавренов выразил надежду на то, что проект в будущем будет развиваться, поскольку компания получила позитивные отзывы от студентов.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.