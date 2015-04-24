«Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале увеличил убыток в 2 раза

«Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастил убыток в 2 раза -до 1,840 млрд грн, сообщил банк в отчетности на сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 13,16% - до 52,796 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 5,39%, до 31,307 млрд грн, обязательства - на 19,60%, до 48,691 млрд грн, средства клиентов - на 13,06%, до 32,562 млрд грн, собственный капитал снизился на 30,95% - до 4,105 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,003 млрд грн.

Читайте такжеБанки Украины в первом квартале потеряли более 80 миллиардов гривень

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).