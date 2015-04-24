Государственный «Ощадбанк» сократил прибыль на 44%

Государственный «Ощадбанк» в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года сократил прибыль на 44,3% до 86,815 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 18,15% - до 150,818 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 15,15% до 79,763 млрд грн, обязательства - на 22,26% до 128,804 млрд грн, средства клиентов - на 22,02% до 67,558 млрд грн, собственный капитал снизился на 1,25% до 22,013 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 18,302 млрд грн.

Читайте также«Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале увеличил убыток в 2 разаКак сообщал УНИАН, «Государственный «Ощадбанк» в 2014 году получил 8,5 млрд грн убытка.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.