«УкрСиббанк» закончил квартал с убытком почти 319 миллионов гривень

Входящий в группу крупнейших украинских банков «УкрСиббанк» в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил убыток на 16,7%, до 318,819 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 31,75% - до 34,697 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 31,10%, до 19,540 млрд грн, обязательства - на 35,35%, до 33,235 млрд грн, средства клиентов - на 34,30%, до 23,400 млрд грн, собственный капитал сократился на 17,92%, до 1,461 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,774 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «УкрСиббанк» в 2014 году получил 870,139 млн грн убытка против прибыли в 24,503 млн грн годом ранее.

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Справка УНИАН. Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций) и ЕБРР (15% акций).