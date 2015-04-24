«ОТП Банк» из-за девальвации потерял больше миллиарда гривень

Входящий в группу крупнейших по активам «ОТП Банк» в первом квартале 2015 года получил 1,1 млрд грн убытка, при этом в значительной степени расходы банка обусловлены увеличением резервов на покрытие рисков валютного кредитного портфеля в условиях курсовой нестабильности, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Также банк сообщает, что в первом квартале банк продолжал вести прибыльную операционную деятельность и получил за этот период 741,6 млн грн чистого процентного дохода, что на 131,7 млн грн больше показателя годом ранее. Чистый комиссионный доход банка в первом квартале составил 92,4 млн грн.

«Хотя до стабилизации ситуации в Украине (военного конфликта, валютного курса, снятие ограничений и т.д.) говорить о выходе на прибыльную деятельность было бы преждевременно, мы рассчитываем на уменьшение убытков по мере сокращения расходов и реализации комплексной программы оптимизации процессов, проводимой в настоящее время в банке», - приводятся в сообщении слова главы правления банка Тамаша Хак-Ковача.

Читайте такжеВенгерская OTP Group не собирается покидать УкраинуТакже сообщается, что активы банка по итогам первого квартала выросли на 12,09% - до 24,1 млрд грн, а показатель текущей ликвидности составил 59,83%, значительно превысив норматив, установленный НБУ (40%).

Справка УНИАН. «OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года. 100% акций банка принадлежит OTP Bank, Венгрия.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил активы на 14,8%, до 21,5 млрд грн. По итогам года банк получил 1,99 млрд грн убытка.