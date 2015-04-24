Фонд гарантирования начал ликвидацию банка сына Януковича

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Укрбизнесбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.

Процедура ликвидации продлится 1 год до 23 апреля 2016 года включительно, ликвидатором банка назначена Ирина Белая.

Фонд обещает сообщить информацию о дате начала выплат и банке-агенте дополнительно на своем сайте и напоминает, что выплаты возмещений вкладчикам будут проводиться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Также сообщается, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел с 26 декабря 2014 года временную администрацию в «Укрбизнесбанк» на основании решения Национального банка Украины от 25 декабря о признании этого банка неплатежеспособным.

«Укрбизнесбанк» (г. Донецк) зарегистрирован Национальным банком Украины в мае 1993 года. 99,4% банка принадлежат компании «Универсал-Л», которая контролируется экс-зампредправления Натальей Мишук.

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Председателем правления банка с 2003 по 2010 год являлся экс-глава Национального банка, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. В СМИ банк называют подконтрольным сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру Януковичу.