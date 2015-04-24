Фонд гарантирования начал ликвидацию банка сына Януковича
Процедура ликвидации продлится 1 год до 23 апреля 2016 года включительно, ликвидатором банка назначена Ирина Белая
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Укрбизнесбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации, сообщается на сайте фонда.
Процедура ликвидации продлится 1 год до 23 апреля 2016 года включительно, ликвидатором банка назначена Ирина Белая.
Фонд обещает сообщить информацию о дате начала выплат и банке-агенте дополнительно на своем сайте и напоминает, что выплаты возмещений вкладчикам будут проводиться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.
Также сообщается, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации информации об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете «Голос Украины».
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел с 26 декабря 2014 года временную администрацию в «Укрбизнесбанк» на основании решения Национального банка Украины от 25 декабря о признании этого банка неплатежеспособным.
«Укрбизнесбанк» (г. Донецк) зарегистрирован Национальным банком Украины в мае 1993 года. 99,4% банка принадлежат компании «Универсал-Л», которая контролируется экс-зампредправления Натальей Мишук.
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Председателем правления банка с 2003 по 2010 год являлся экс-глава Национального банка, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. В СМИ банк называют подконтрольным сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру Януковичу.