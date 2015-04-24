Выплаты вкладчикам «Дельта Банка» могут начать в первой декаде июня

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ожидает начала выплат вкладчикам неплатежеспособного «Дельта Банка» в первой декаде июня, сообщается на странице фонда в социальной сети Facebook.

По информации фонда, анализ электронной базы данных о вкладчиках и формирование списков для выплат гарантированного возмещения продолжается.

«Ожидается, что выплаты вкладчикам по договорам банковского вклада (депозита), срок действия которых истек, и по договорам банковского счета (текущие счета) начнутся в первой декаде июня. О перечне банков, через которые будут выплачиваться средства, будет сообщено дополнительно на официальном сайте фонда и на сайте «Дельта Банка», - говорится в сообщении.

Также фонд сообщил, что в процессе поиска потенциальных инвесторов для выведения банка с рынка получил заявки от 8 потенциальных инвесторов и ожидает от них конкурсные предложения до 29 мая. После рассмотрения предложений инвесторов и с учетом результатов оценки активов банка фонд определит способ вывода «Дельта Банка» с рынка.

Фонд подчеркивает, что заинтересован в максимальной прозрачности и открытости процедуры вывода банка с рынка и недавно провел встречу с комитетом кредиторов «Дельта Банка», на которой договорился о постоянном обмене информацией и взаимодействии.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования продлил временную администрацию в «Дельта Банке» до 2 сентября включительно.

Ранее директор-распорядитель Фонда гарантирования Константин Ворушилин заявлял, что выведение «Дельта Банка» с рынка целесообразно путем создания переходного банка при участии государства или передачи его активов государственному «Ощадбанку».

Ликвидация банка, по его мнению, является наихудшим вариантом, поскольку в таком случае фонду предстоит выплатить порядка 16,7 млрд грн по вкладам, в то время как значительная часть активов банка в залоге под рефинансирование НБУ, и вернуть деньги в фонд будет практически невозможно.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших по активам. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.