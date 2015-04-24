Гривня опустилась на межбанке до 22,85 за доллар

В пятницу, 24 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,55/22,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,45/24,77 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,44/0,45 грн/рубль.

Читайте такжеВ Нацбанке пока не планируют менять учетную ставку

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,4516 грн/долл., к этому часу было заключено 453 сделки на сумму 362,98 млн долл.