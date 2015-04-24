В Украине долги по зарплате выросли до 1,6 миллиарда гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в марте выросла на 40 млн грн – до 1,61 млрд грн против 1,57 млрд грн месяцем ранее, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом долги экономически активных предприятий составили 71% от общей суммы долга. Наибольший объем долга зафиксирован в промышленности – 1,1 млрд грн. Наименьший объем долга – в сфере искусств и предоставления услуг – 2,3 млн грн. При этом задолженность работникам образования составила 2,5 млн грн, работникам здравоохранения – 9,4 млн грн.

В региональном разрезе наибольший объем долга зафиксирован в Донецкой области – 434 млн грн, наименьший – в Черновицкой области – 3,9 млн грн. Задолженность по зарплатам в Киеве составила 75 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в феврале выросла на 110 млн грн – до 1,57 млрд грн. Порядка 70% задолженности, согласно сообщению, сформировали экономически активные предприятия, работающие преимущественно в промышленности. Общий объем задолженности промышленных предприятий составляет 1,05 млрд грн., их которых 602 млн грн – задолженность перерабатывающих предприятий, и 355 млн грн – задолженность добывающих предприятий.