В банке Фирташа продлили временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил работу временной администрации в проблемном банке «Надра» до 5 июня, сообщила пресс-служба фонда.

Фонд также продлил до 5 июня полномочия временного администратора банка Ирины Стрюковой.

В фонде напомнили, что банк осуществляет выплаты вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 6 февраля, и по договорам банковского счета.

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Как сообщал УНИАН, 6 февраля Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших банк «Надра», структуру Group DF Дмитрия Фирташа.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью в 2,374 млн грн.