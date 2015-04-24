«ВТБ Банк» в первом квартале получил миллиард гривень убытка

Об этом банк сообщил в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 35,92% - до 42,887 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 44,4%, до 35,684 млрд грн, обязательства - на 26,03%, до 39,629 млрд грн, средства клиентов - на 14,96%, до 9,071 млрд грн, собственный капитал вырос в 29,7 раза - до 3,257 млрд грн, уставный капитал вырос на 22,16% - до 6,616 млрд грн.

Читайте такжеБанки Украины в первом квартале потеряли более 80 миллиардов гривень

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».