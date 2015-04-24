Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2245.1630 (24 апреля – 2253.1063)

100 EUR – 2430.1644 (24 апреля – 2427.0461)

10 RUR – 4.4682 (24 апреля – 4.3664)

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,55/22,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,45/24,77 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,44/0,45 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,4516 грн/долл., к этому часу было заключено 453 сделки на сумму 362,98 млн долл.