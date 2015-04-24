UniCredit Bank увеличит уставной капитал в 3,4 раза

Акционеры входящего в группу крупнейших UniCredit Bank утвердили увеличение уставного капитала банка на 5,869 млрд грн, или в 3,4 раза, - до 8,337 млрд грн, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала на указанную сумму будет завершено в августе текущего года и дополнит 250 млн долл., которые были направлены на увеличение капитала банка в марте.

По данным пресс-службы, увеличение произойдет путем частного размещения акций среди акционеров банка.

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Как сообщал УНИАН, входящий в группу крупнейших по активам UniCredit Bank в первом квартале 2015 года получил 1,9 млрд грн убытка за счет потерь от переоценки иностранной валюты в результате девальвации гривни и доформирования резервов под обесценивание кредитов.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.