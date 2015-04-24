Порошенко: Украина ожидает от доноров 2 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Донбасса

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина».

«Мы подготовили Международную конференцию по Донбассу, которой предусматриваются два направления. Первое: мы уже готовы и получили согласование доноров относительно поступления к нам 2 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Донбасса. Это восстановление электрического снабжения, воды, восстановления дорог, разрушенных мостов, разрушенных школ, восстановление больниц», - сказал глава государства.

«Вторая позиция - это восстановление и обеспечение инвестиций на Донбасс. И каждый мой визит, начиная с Германии, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Японии, и последний визит во Францию, четко свидетельствует: да, господин президент, мы готовы вместе с вами идти на Донбасс, завозить оборудование, которое было вывезено в Россию, строить заводы, которые были разрушены боевиками, и делать все возможное для того, чтобы создать людям место работы», - заявил Порошенко.

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Он напомнил, что оккупированные территории нуждаются в безопасности, решения гуманитарных проблем тех, кто не может работать, и создание рабочих мест. «И сегодня является комплексная программа, утвержденная мной, и мы ждем с нетерпением, что по завершении первого безопасного этапа, когда будет обеспечено прекращение огня и вывода техники и разоружения, после проведения честных, прозрачных, отвечающих стандартам ОБСЕ выборов, мы немедленно запустим в Донбасс инвестиции и средства на восстановление инфраструктуры», - резюмировал Порошенко.

Напомним 22 апреля Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕИБ на €200 миллионов для восстановления Донбасса.