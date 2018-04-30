Баланс недели: привет из Вашингтона, обвал промпроизводства и шахтерский бунт

Одно из основных событий минувшей недели – результаты переговоров украинской стороны, Минфина и НБУ, с кредиторами о реструктуризации госдолга в Вашингтоне. «Мы встречались с представителями Международного валютного фонда, Всемирного банка, нашими партнерами и кредиторами. Наиболее важно то, что нас поддерживают все. Нас поддерживают и оценивают суть и темпы реформ», - заявила министр финансов Наталья Яресько, подводя итоги поездки в США. По ее словам, Минфин ожидает достичь договоренности с основными кредиторами страны о реструктуризации части госдолга к приезду миссии МВФ, запланированному на 29 мая. Но подробностей о ходе переговоров с кредиторами раскрывать она не стала.

Между тем, на минувшей неделе стали известны некоторые детали процесса. Один из участников переговоров - государственный «Укрэксимбанк» обнародовал данные об ожидаемых источниках экономии для платежного баланса Украины в 2015 году. Украинская сторона рассчитывает сэкономить на платежах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл. В перечень ценных бумаг вошли правительственные облигации на сумму свыше 4 млрд долл., включая выкупленные Российской Федерацией, муниципальные облигации Киева на 250 млн долл., облигации «Укрэксимбанка» на 750 млн долл. и займы других госструктур на общую сумму 225,5 млн долл.

«Укрэксимбанк» в рамках переговоров предложил держателям своих еврооблигаций со сроком погашения 27 апреля 2015 года дать отсрочку в объеме 50% основной суммы долга до апреля 2019 года, оставшейся суммы – растянуть до апреля 2022 года. В качестве компенсации за неудобства банк предложил кредиторам повысить процентную ставку по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%. Голосование кредиторов по предложению должно было завершиться до 9 утра по Лондонскому времени 23 апреля, но его результаты до пятницы были неизвестны.

Срок погашения облигаций «Укрэксимбанка» - 27 апреля - неумолимо приближается. «Предложения адекватные. Инвесторы наверняка проголосуют «за». Укрэксимбанк избежит дефолта, и не будет мешать вести переговоры Украине», - считает управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман.

То есть, успех переговоров станет фундаментом для дальнейших действий украинских властей по другим долгам в рамках программы с МВФ - чтобы фонд выделил очередной спасительный транш многострадальной украинской экономике.

Падающее промпроизводство и убыточные банки

На минувшей неделе Госстат обнародовал статистику промпроизводства за март - спад в промышленности в годовом выражении впервые за последние месяцы замедлился до 21,1%. Более того, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем, промпроизводство в марте выросло на 9,6%. Рост производства в годовом выражении, как и прежде, не зафиксирован ни в одной из отраслей, в то время как по сравнению с февралем падение зафиксировано только в добыче каменного и бурого угля. Эксперты обнадеживают, но рекомендуют не забывать о риске активизации военного конфликта на востоке страны как о ключевом для украинской экономики.

«Если не будет дальнейшей эскалации конфликта, то дно мы уже прошли. Падение на уровне 20-25% будет еще до июля, как минимум, за счет базы сравнения - еще год назад Донбасс был украинским. А дальше статистика должна улучшаться», - считает исполнительный директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук. По его мнению, уровень дальнейшего улучшения показателей зависит от успехов украинских товаров на рынках Европейского Союза. «Россия испытывает экономические проблемы. И чем лучше мы сможем торговать на альтернативных рынках, тем лучше будут наши результаты. Российский рынок для нас и дальше будет сужаться», - добавил он.

Увы, на фоне пока плачевных показателей украинской промышленности банковская система продолжает нести убытки. Согласно обнародованным на минувшей неделе показателям, в первом квартале украинские банки получили 80,9 млрд грн убытков, 80% из них приходится на неплатежеспособные банки. В частности, на крупнейшие из банков-банкротов - «Надра», «Дельта Банк» и «Имэксбанк» - приходится почти 60 млрд грн убытков. В то же время, миллиардные убытки показали и ряд работающих банков, включая иностранных игроков и крупнейшие государственные финучреждения.

Нацбанк объясняет столь плачевный результат существенными объемами отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, в том числе по кредитам заемщиков, платежеспособность которых ухудшилась вследствие очередного витка девальвации в феврале этого года. По оценкам регулятора, в первом квартале отчисления в резервы в 7,2 раза превысили объемы за аналогичный период предыдущего года, причем основной объем резервов был сформирован в феврале. Стоит напомнить: именно в феврале регулятор обязал банки «причесать» отчетность к 1 марта, чтобы она отражала реальные потери от событий прошлого года, включая аннексию Крыма, военные противостояния на Донбассе и обесценивание гривни почти в 3 раза.

Тем временем, пока одни подсчитывают убытки и рисуют планы выхода из кризиса, другие действуют привычными методами - используют растущее социальное напряжение в стране в своих корыстных целях.

Бастующие шахтеры и испуганный министр

С весенним потеплением на минувшей неделе активизировался забастовочный «туризм». Порядка двух тысяч шахтеров, большая часть которых работает на частных предприятиях ДТЭК Рината Ахметова, объявили страт акции протеста в столице. Неважно организованные и на подпитке горняки «водили хороводы» между Администрацией президента, Верховной Радой, Кабинетом министров, профильным министерством и просто по центру города. Одним из главных требований митингующих была отставка главы Минэнергоугля Владимира Демчишина, который якобы виновен в плачевном состоянии угольной отрасли и из-за которого шахтерам не платят зарплату.

Ряд представителей бастующих шахтеров сообщили УНИАН, что руководство частного(!) угледобывающего предприятия Украины - «ДТЭК Павлоградуголь» предупредило работников о прекращении выплаты зарплат со следующего месяца. «Я - в шахтоуправлении «Павлоградское». На предприятии нам сказали, что в следующем месяце зарплаты не будет», - сообщил шахтер – участник протестной акции УНИАН. «Поэтому мы приехали в Киев, пикетировать Администрацию президента, парламент, Кабмин», - добавил другой.

По словам шахтеров, на митинги в Киев приехали горняки, находящиеся в отпуске, или рабочие, деятельность которых не связана напрямую с добычей угля, на поездах и 22 автобусах. «Правда, автобусы плохие. Спинки не раскладываются, трясет, а спать невозможно», - сетовали они.

Премьер-министр Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки по Киевской области назвал акции протеста шахтеров попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. В то же время признал, что ситуация в угольной отрасли остается критической. «Одной из причин акций протеста шахтеров является попытка дестабилизации ситуации в стране. Конечно, кто-то пытается дестабилизировать ситуацию, - сказал глава правительства. – Однако эти попытки обречены на поражение, если мы будем эффективно работать». Такой эффективной работой премьер назвал срочную реализацию реформы угольной отрасли. «А шахтеры будут стоять вечно», - добавил он.

Профильный министр Демчишин, который ранее неоднократно критиковал ДТЭК за требование увеличить тариф на отпуск электроэнергии, под давлением бастующих шахтеров даже сократил свою рабочую поездку в США. По информации пресс-службы Кабмина, сразу по приезду в Киев - 24 апреля - министр намерен провести ряд совещаний по погашению задолженности перед госшахтами и работниками государственных угольных предприятий.

Затянувшийся конкурс

Еще одним интересным событием минувшей недели стало определение 12 финалистов конкурса на пост главы Государственной фискальной службы Украины, поисками которого Минфин занимается вот уже месяц - после отставки прежнего главы службы Игоря Билоуса 23 марта. В список претендентов вошли : Геннадий Васюков, Виктор Гладун, Дмитрий Деревицкий, Юлия Дроговоз, Андрей Коломиец, Алексей Любченко, Максим Мокляк, Роман Насиров, Игорь Петрашко, Оксана Продан, Денис Фудашкин, Нина Южанина. 23 апреля конкурсная комиссия провела слушание 11 из них в режиме онлайн-трансляции.

Выбор лучших из лучших, судя по всему, сделать непросто. На минувшей неделе комиссия переносила дату окончательного определения кандидатов, которые будут представлены на рассмотрение премьера, трижды. В том числе, последним решением продлила себе время на размышление на неделю – до 30 апреля. Также, не традиционно для обычных конкурсов, комиссия намерена предложить Кабмину не одного, а нескольких кандидатов, среди которых правительство сможет выбрать и главу службы, и назначенцев на другие посты в ГФС.

Между тем, экс-глава налоговой службы Игорь Билоус тоже скоро может трудоустроиться. По информации СМИ, на минувшей неделе парламентская коалиция предложила утвердить его в качестве главы Фонда госимущества Украины. Сейчас исполняет обязанности руководителя ведомства Дмитрий Парфененко.

Ольга Гордиенко (УНИАН)