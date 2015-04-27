Власть Беларуси хочет ускорить переориентацию экспорта с России на другие рынки

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает, что переориентация белорусского экспорта с российского рынка на другие направления должна осуществляться более динамично, передает БЕЛТА.

Премьер констатировал, что макроэкономическая динамика Беларуси в I квартале этого года формировалась в условиях сужения основных экспортных рынков. "Объем белорусского экспорта по товарам и услугам, согласно данным статистики, сократился в январе-феврале текущего года на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он. "Из-за высокой концентрации экспорта как по товарам, так и рынкам, возрастают внешние риски для стабильного развития национальной экономики", - подчеркнул премьер-министр. В этой связи, по его словам, необходимо выработать решения, направленные на исправление ситуации с экспортом, сложившейся в первые месяцы этого года.

Читайте такжеЛукашенко в интервью Bloomberg: Беларусь не будет северо-западным краем России (видео)"Несмотря на то, что по итогам января-февраля во внешней торговле товарами и услугами достигнуто положительное сальдо - $683,5 млн (что лучше результата аналогичного периода прошлого года и свидетельствует о сбалансированности внешней торговли), однако не выполняется важнейший прогнозный параметр - экспорт", - отметил глава правительства.

Он также указал, что доведенные правительством на 2015 год показатели, несмотря на прилагаемые усилия по наращиванию и диверсификации экспорта, не выполняются абсолютно всеми отраслями и регионами. Рост экспорта отмечается только в страны Азии без стран СНГ (прирост $106,7 млн).

При этом сложнее работать становится и на рынке восточной соседки, констатировал премьер-министр. Непростая экономическая ситуация заставляет Россию защищать свой рынок, своих производителей, несмотря на стартовавшее интеграционное объединение - Евразийский экономический союз. В этой связи Андрей Кобяков подчеркнул: "Ситуация с внешней торговлей подтверждает необходимость более динамичного смещения центра тяжести в экспортной политике с российского рынка на иные направления". При этом ускоренными темпами нужно проводить как географическую, так и товарную диверсификацию экспортных потоков, отметил он.