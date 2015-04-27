Россия хочет законодательно запретить взыскание долгов крымчан перед банками Украины

15 мая Государственная Дума РФ планирует рассмотреть законопроект о введении в оккупированном Крыму моратория на банковскую и иную сопутствующую деятельность юридических лиц-резидентов Украины, передают "Новости Крыма".

На сайте ГД говорится, что комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил документ и предложил принять его к рассмотрению.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму растут проблемы с выплатой зарплатЗаконопроектом предлагается ввести мораторий на банковскую (финансовую) и сопутствующую, в том числе коллекторскую, деятельность юридических лиц-резидентов Украины, не имеющих лицензии Банка России и зарегистрированных в аннексированном Крыму до его присоединения к РФ, а также на деятельность физических и юридических лиц, действующих в их интересах. Мораторий вводится также на заключение и госрегистрацию любых гражданско-правовых сделок данных лиц с юридическими лицами-резидентами РФ.

Кроме того, мораторий планируется распространить на исполнение территориальными органами Федеральной службы судебных приставов РФ судебных решений, вынесенных до 18 марта 2014 года украинскими судами в пользу украинских банков и иных финансовых организаций, работавших в аннексированном Крыму до указанной даты. Это позволит приостановить взыскание долгов крымчан в пользу украинских банков.

Читайте такжеОккупанты отбирают работу у крымчан без российского паспортаСогласно документу, для прекращения действия моратория прокуроры оккупированных Крым и Севастополя должны обратиться в суд. Основанием для такого обращения является получение украинским банком и иной финансовой организацией лицензии Банка России и выполнение ими всех своих обязательств перед крымскими клиентами – физическими и юридическими лицами.