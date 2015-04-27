В Европе разработан «план Б» в отношении Греции - СМИ

Переговоры о финансовой помощи Афинам зашли в тупик, европейские чиновники предлагают «план Б» в отношении Греции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, греческий премьер-министр Алексис Ципрас обсуждал с высокопоставленными европейскими чиновниками ускорение переговоров относительно новой антикризисной помощи. В минувшее воскресение Ципрас созванивался с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом, рассказал источник. По его словам, в понедельник представители Греции и ее кредиторов проведут телеконференцию.

Читайте такжеСША готовят Греции встречное предложение после инициативы "Газпрома"«Тупиковая ситуация» в переговорах побудила некоторых министров стран еврозоны предложить обсуждение «плана Б» на случай, если переговорный процесс завершится неудачей и Афины объявят дефолт, говорится в материале. Издание подчеркивает, что еврозона «теряет терпение» из-за отсутствия прогресса в переговорах. По информации газеты, идея о запасном плане была предложена на встрече министров финансов входящих в блок стран в пятницу, и инициаторами выступили представители Словении, Словакии и Литвы. Как утверждают источники, Дейсселблум отверг эту идею.

Растущее желание обсудить запасные планы свидетельствует о том, насколько мало точек соприкосновения стороны нашли после выборов в Греции в конце января, отмечается в материале.