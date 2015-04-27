Дефицит платежного баланса в первом квартале составил $1,9 миллиарда

Платежный баланс Украины в январе-марте 2015 года, по предварительным данным, сведен с дефицитом 1,938 млрд долл., что в 2,2 раза меньше дефицита в 4,277 млрд долл. по итогам января-марта 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в том числе в марте этого года дефицит платежного баланса составил 305 млн долл., что почти в 1,5 раза больше дефицита за март предыдущего года.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился в 1,8 раза и составил 836 млн долл. (март – дефицит 13 млн долл.), дефицит счета операций с капиталом и финансовых операций - сократился в 2,5 раза и составил 1,102 млрд долл. (март – дефицит 292 млн долл.).

По информации регулятора, чистый приток по прямым иностранным инвестициям (сальдо) в январе-марте составил 460 млн долл. (март – 78 млн долл.), в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован отток в размере 665 млн долл.

В первом квартале 2015 года отрицательное сальдо по кредитам и облигациям составило 3,317 млрд долл. (март – также отрицательное – 1,553 млрд долл.).

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-феврале 2015 года был сведен с дефицитом 1,633 млрд долл., что в 2,5 раза меньше дефицита в 4,073 млрд долл. по итогам января-февраля 2014 года. В том числе, в феврале дефицит составил 743 млн долл., что почти в 3 раза меньше дефицита за февраль прошлого года.

Платежный баланс Украины в 2014 году был сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам 2013 года.