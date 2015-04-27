Гонтарева: экономика Украины достигла своего «дна», ожидаем восстановления

В настоящее время экономика Украины достигла своего «дна», но, начиная со второго квартала 2015 года, ожидается постепенное восстановление экономической активности, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на выступление главы НБУ Валерии Гонтаревой во время симпозиума в Киеве.

По информации НБУ, восстановление экономики ожидается в первую очередь за счет позитивного влияния чистого экспорта и использования производственных мощностей. Также во втором квартале ожидается некоторое оживление потребительского и инвестиционного спроса.

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Регулятор напоминает, что в целом за 2015 год ожидается снижение реального ВВП на 7,5% в годовом выражении. Одновременно НБУ прогнозирует возобновление роста ВВП в 2016 году, в том числе его рост за год на 3%.

По мнению главы НБУ, хотя процесс реформ очень сложный, главное, что он запущен. «Точку невозврата мы уже прошли - 2014 год стал для Украины и для всего украинского народа переломным», - отметила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%. Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.