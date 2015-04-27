Яресько назначила своим советником авторитетного экономиста из США

По информации Минфина, в настоящее время Конрад является доцентом кафедры государственной политики и экономики в Университете Дьюка (США), где специализируется на сфере государственных финансов, а также является членом экспертного совета Международного валютного фонда и членом консультативного совета Института управления природными ресурсами (США).

Минфин сообщает, что Конрад будет консультировать Яресько в области налоговой политики и общих институциональных реформ. Впервые Конрад приехал в Украину в 1992 году в роли директора программы налогового консультирования Казначейства США в Центральной и Восточной Европе, с тех пор он периодически консультировал украинское правительство.

Конрад имеет богатый опыт в сфере налогообложения, поскольку в течение 30-ти лет проконсультировал более 40 стран в области налоговой политики и законодательства в сфере природных ресурсов. «Мы очень рады, что такой опытный специалист присоединится к нашей команде. Я уверена, что его бесценный опыт и в дальнейшем будет помогать экономическому развитию Украины и обеспечит поддержку важным институциональным реформам», - прокомментировала назначение своего советник Яресько.

Читайте такжеЯресько назвала приемлемые для Украины условия реструктуризации долгов

Как сообщал УНИАН, Минфин привлекает известных международных экспертов для разработки эффективной и благоприятной для бизнеса налоговой системы в Украине. В феврале министерство привлекло бывшего заместителя премьер-министра и министра финансов Словакии Ивана Миклоша в качестве советника по налоговому администрированию и реорганизации государственных финансов Украины.