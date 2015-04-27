Курс доллара к корзине шести основных валют достиг трехнедельного минимума

На мировых торгах в понедельник, 27 апреля, курс доллара снижается из-за слабой экономической статистики из США, которая может вынудить ФРС отложить повышение процентных ставок, передает Reuters.

Так, курс доллара к иене снизился на 0,02 процента до 118,96 иены, а индекс доллара к корзине шести основных валют - на 0,04 процента до 96,887, упав в пятницу почти до трехнедельного минимума.

Читайте такжеГонтарева: экономика Украины достигла своего «дна», ожидаем восстановленияБанк Японии в четверг проведет совещание, на котором, по мнению большинства аналитиков, не изменит процентные ставки. По прогнозам аналитиков, инфляция в Японии в этом и будущем финансовых годах едва достигнет половины целевого уровня центробанка.

Вышедшие в пятницу отчеты показали, что компании США в марте сократили инвестиционные планы седьмой месяц подряд. Инвесторы ждут итогов двухдневного совещания ФРС, которое начнется во вторник.

Евро поднялся на 0,1 процента до $1,0883. Министры финансов еврозоны в пятницу предупредили правительство Греции, что оно не получит новых кредитов, пока не согласует с ЕС полный план экономических реформ.

Деньги в стране могут закончиться через несколько недель, поэтому власти греческих периферий в субботу согласились одолжить деньги центральному правительству, получив обещание премьер-министра Алексиса Ципраса, что это ненадолго.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле намекнул, что Берлин готовится к возможному дефолту Греции.