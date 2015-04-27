Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Курс безналичного доллара США на текущей неделе может колебаться в диапазоне 22,5–23,5 грн, наличного – 23–25 грн, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, НБУ, вероятно, сохранит административное регулирование рынка, как минимум, до середины мая, что будет способствовать низкому спросу на межбанке.

В то же время, предложение остается низким. Однако, исходя из статистики по платежному балансу и повышению экспорта в марте, – ситуация в будущем может измениться.

Читайте такжеГонтарева: экономика Украины достигла своего «дна», ожидаем восстановленияДинамика валютного рынка на текущей неделе будет подвластна многим факторам: конец календарного месяца, майские праздники, ситуация в зоне АТО, а также сохраняющаяся неопределенность с реструктуризацией внешнего долга. Реализация рисков (реструктуризация или АТО) приведет к резкому росту курса, в то время как достижение договоренностей по "Укрэксимбанку" окажет позитивное влияние. Наличный рынок также будет двигаться в ориентире изменяющейся конъюнктуры и в ожидании майских праздников. Возможна даже ситуативная продажа валюты.

Курс продажи наличного евро на текущей неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 24,8–27 грн. Ключевое влияние на динамику евровалюты будет оказывать конъюнктура мирового рынка, что будет ретранслироваться через кросс-курс доллар/гривня.

Динамика гривни относительно рубля на текущей неделе будет формироваться под влиянием курса доллар/гривня, а также тенденций рубля к мировым валютам. Котировки продажи наличного рубля могут составить 0,445-0,485 грн.