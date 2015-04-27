Государственный «Укрэксимбанк» за квартал получил 4,5 миллиарда гривень убытка

Государственный «Укрэксимбанк» в первом квартале 2015 года получил 4,534 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период предыдущего года прибыль банка составила 63,775 млн грн, сообщается в отчетности банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 25,29% - до 158,121 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 25,11%, до 65,176 млрд грн, обязательства - на 32,55%, до 148,929 млрд грн, средства клиентов - на 28,29%, до 77,136 млрд грн, собственный капитал сократился на 33,64% - до 9,192 млрд грн, уставный капитал вырос на 29,96% - до 21,689 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших. 100% акций банка принадлежат государству.

По результатам годового аудита «Укрэксимбанк» ухудшил показатель убытка за 2014 год до 11,249 млрд грн.

В настоящее время банк проводит переговоры с кредиторами о реструктуризации своих еврооблигаций на 750 млн долл. сроком погашения 27 апреля этого года. В том числе банк предложил кредиторам перенести погашение 50% основной суммы долга на апрель 2019 года, оставшейся суммы – погашать равными полугодовыми платежами с октября 2019 до апреля 2022 года. Одновременно банк предложил повысить процентную ставку по облигациям до 9,625% годовых c 8,375%, действующих в настоящее время.