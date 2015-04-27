ЕС может выделить Украине €95 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса

Европейский Союз и Украина находятся в переговорном процессе о создании программы поддержки малого и среднего бизнеса общим объемом 95 млн евро, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на выступление министра Айвараса Абромавичуса на панельной дискуссии, организованной Voxukraine.

«Малому бизнесу нужен доступ к деньгам для развития», - цитирует пресс-служба ведомства слова Абромавичуса.

Согласно сообщению, 55 млн евро будет направлено на развитие предпринимательских навыков и строительство инфраструктуры поддержки предпринимательства.

При этом оставшиеся 40 млн евро будут предоставляться в виде дешевых и доступных кредитов.

Также пресс-служба сообщила, что Украина намерена присоединиться к системе поддержки предпринимательства в ЕС - Small Business Act for Europe.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Украина и Европейский инвестиционный банк подписали два кредитных соглашения - на 200 млн евро для финансирования проектов восстановления инфраструктуры Донбасса и на 400 млн евро для возрождения малого и среднего бизнеса в стране. Всего в 2015 году ЕИБ намерен выделить Украине более 1 млрд евро на реализацию инвестиционных проектов.

Кроме того, правительство Канады в феврале 2015 года предоставило Украине 52 млн долл. на реализацию проектов в сфере развития малого и среднего бизнеса.