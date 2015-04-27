Российский рубль возобновил падение

Российский рубль дешевеет на торгах понедельника, 27 апреля. Против рубля - риски снижения ключевой ставки центробанком уже в ближайший четверг, а также сокращение активности экспортеров, передает Reuters.

Так, пара доллар/рубль расчетами "завтра" торгуется вблизи уровня 51,70 рубля, на 1,6 процента выше предыдущего закрытия. Евро оценивался в 56,22, на 1,75 процента выше предыдущего закрытия.

Читайте такжеОбъем Резервного фонда России в этом году сократится на 2/3 - прогноз СбербанкаЗаседание совета директоров ЦБР по вопросам денежно-кредитной политики состоится 30 апреля, и большинство участников рынка ждет снижения текущей ключевой ставки 14% годовых по его итогам, что может сократить интерес к рублю и рублевым активам, во многом благодаря которому российская валюта существенно дорожала в последнее время.

Дорогая нефть может сдерживать ослабление рубля, также в течение дня участники рынка не исключают точечных более-менее крупных корпоративных продаж валюты, что также может замедлить негативную динамику.