Гривня на межбанке опустилась до 23,05 за доллар
12:38, 27 апреля 2015Финансы
1883
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,75/24,97 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 22,8938 грн/долл. / Фото УНИАН
В понедельник, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 22,85/23,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,75/24,97 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,444/0,448 грн/рубль.
Читайте такжеНацбанк укрепил официальный курс гривни
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,8938 грн/долл., к этому часу было заключено 27 сделок на сумму 19,01 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter