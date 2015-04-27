Гривня на межбанке опустилась до 23,05 за доллар

В понедельник, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 22,85/23,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,75/24,97 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,444/0,448 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк укрепил официальный курс гривни

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,8938 грн/долл., к этому часу было заключено 27 сделок на сумму 19,01 млн долл.