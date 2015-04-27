Долги предприятий по госгарантиям снизились до $1,8 миллиарда

Об этом говорится в отчете о состоянии просроченной задолженности заемщиков перед государством на 1 апреля в долларах США по курсу Национального банка Украины на 31 марта, опубликованном на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, наибольший объем задолженности приходится на концерн «Украгротехсервис» - 344,029 млн долл. (целевое назначение - сельхозтехника), компанию «Ориана» - 184,918 млн долл. (строительство завода по производству полиэтилена), Макеевский металлургический комбинат - 144,526 млн долл. (производственное оборудование), корпорацию «Украгропромбиржа» - 152,335 млн долл. (сельхозтехника), Украинскую внешнеторговую фирму «Биомед» - 104,493 млн долл. (технологическое оборудование).

Также приводятся данные Минфина об объемах предоставленных госгарантий на 1 апреля, согласно которым за более чем 11-летний период, с 2004 года по первый квартал 2015 года включительно правительство предоставило госгарантии на 189,093 млрд грн, в том числе наибольший объем в 75,350 млрд грн предоставлен в 2012 году.

В частности, в 2004 году Кабмин выдал госгарантии на 8,367 млрд грн, в 2005 – на 661 млн грн, в 2006 – 3,521 млрд грн, в 2007 – 5,892 млрд грн, в 2008 – 1 млрд грн, в 2009 – 32,110 млрд грн, в 2010 – 10,074 млрд грн, в 2011 – 12,842 млрд грн, в 2012 – 75,350 млрд грн, в 2013 – 21,898 млрд грн, в 2014 - 17,379 млрд грн, в первом квартале 2015 года госгарантии не выдавались.

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Как сообщал УНИАН, украинское правительство в 2014 году предоставило госгарантии по кредитам четырем госпредприятиям на 655 млн евро и 372,314 млн долл., что составляет 17,379 млрд грн по курсу НБУ на дату заключения договоров.

Госбюджет Украины на 2015 год предусматривает возможность предоставления госгарантий на 25 млрд грн.