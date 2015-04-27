Deutsche Bank закроет около 200 филиалов к 2017 году

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Крупнейший частный кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank намерен закрыть около 200 филиалов до 2017 года.

Об этом говорится в сообщении, распространенном банком, передает ТАСС.

Сколько сотрудников будет сокращено, не сообщается.

Банк намерен сэкономить к 2020 году 3,5 млрд евро дополнительно, не зависимо от уже существующей программы по консолидации расходов.

После того как Deutsche Bank в 2012 году возглавили Аншу Джейн и Юрген Фичен, расходы банка уже удалось сократить на 3,3 млрд евро в год.

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Deutsche Bank был основан в 1870 году и располагает 2 тыс. отделений в 72 странах. Штаб-квартира кредитно-финансовой организации находится в германском Франкфурте-на-Майне. Число сотрудников организации превышает 80 тыс. человек.