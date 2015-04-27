Греция обещает отдать все долги и не выходить из еврозоны

Президент Греции Прокопис Павлопоулос исключает возможность выхода страны из еврозоны и обещает, что все долги будут выплачены.

Об этом он сказал в интервью Spiegel Online, пишет Украинская правда.

Хотя Греция находится под огромным финансовым гнетом, заставляя больницы, университеты и государственные учреждения сдать свои сбережения центральному банку, президент страны заявил, что Греция будет выполнять все свои обязательства.

"Мы выплачиваем все свои обязательства до последнего евро. Мы должны сохранить сбалансированный бюджет и постепенно уменьшить наш долг", - сказал Павлопоулос.

Читайте такжеВ Европе разработан «план Б» в отношении Греции - СМИ

Президент также выразил надежду, что нынешние споры по поводу долга Греции могут быть улажены.

Павлопоулос также сказал, что переговоры по поводу новой программы спасения для его страны уже выходят на финишную прямую.