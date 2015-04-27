Кабмин утвердил бюджет Фонда по безработице с доходами 8,4 миллиарда гривень

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2015 год с объемом доходов 8,35 млрд грн и объемом расходов 8,27 млрд грн, говорится в постановлении правительства, размещенном на веб-портале Кабмина.

При этом остаток средств на начало 2015 года, согласно постановлению, составил 2,4 млрд грн.

Как отмечается в правительственном постановлении, основную статью расходов фонда составят расходы на помощь по безработице, включая выплаты на организацию собственного бизнеса – 6,7 млрд грн и содержание службы занятости – 1,25 млрд грн. Объем расходов на выдачу ваучеров для обучения гражданам старше 45 лет составит 23,5 млн грн. Выплаты Пенсионному фонду за внеочередное назначение пенсий составят 98 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Госслужба занятости прогнозирует рост безработицы в 2015 году до 11,5%, что в абсолютных цифрах составит порядка 2 млн человек.

Также в Госслужбе отмечали, что количество занятого населения в Украине по итогам 2014 года составило 18,1 млн человек, что на 1,2 млн человек меньше показателей 2013 года.

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, по итогам 2014 года составил 9,7%.