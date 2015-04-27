Япония выделяет Украине $1,8 миллиарда - депутат

Япония предоставит Украине 1,8 млрд долл. финансовой помощи, сообщила депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук на своей странице в Facebook.

«Япония предоставляет Украине 1,8 млрд долл. помощи. Нам это подтвердил вице-министр иностранных дел Японии Кентаро Соноура накануне своего визита в Киев», - написала она.

Японія надає Україні 1,8 млрд доларів допомоги. Нам це підтвердив віце-міністр закордонних справ Японії Кентаро Соноура ... Posted by Svitlana Zalishchuk on 27 квітня 2015 р.

Также Залищук отметила, что японская сторона обеспокоена качеством контроля за использованием средств международной помощи и прогрессом в антикоррупционных мерах, предпринимаемых правительством Украины.

«Мы рассказали о новом антикоррупционном законодательстве, о только что созданном Антикоррупционном бюро, о битве с олигархами. В то же время обе стороны понимают, что это лишь инструменты, будет ли достигнута цель - покажет время», - подчеркнула депутат.

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Как сообщал УНИАН, правительство Японии приняло решение предоставить Украине помощь в размере около 1,5 млрд долл., в рамках которой будет предоставлен кредит объемом 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации (БСА) в Киеве.