Посол США обещает вскоре подписать кредитные гарантии для Украины на $1 миллиард

Посол США Джефри Пайетт вскоре подпишет соглашение о выделении Украине кредитных гарантий на сумму 1 млрд долл. в рамках очередного раунда макрофинансовой помощи.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Вскоре я подпишу второе с мая 2014 г. соглашение о кредитных гарантиях на 1 млрд долл., которое позволит Украине восстановить свою финансовую основу», - написал посол.

По словам Пайетта, кредитные гарантии будут направлены на привлечение финансирования под дальнейшее проведение реформ, поддерживаемых США.

Как сообщал УНИАН, в апреле-мае текущего года Министерство финансов Украины планирует осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл. под государственные гарантии правительства США.

В конце января 2014 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.