Яценюк: Москва не изменит текст соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС

«Нет сомнений, что с 1 января 2016 года Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС будет работать. Никаких откладываний, тем более, никаких прав либо Москвы, либо любого другого, как на откладывание Соглашения, так и на изменение текста этого Соглашения. Это наше суверенное право между Украиной и Европейским Союзом», - подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время саммита «Украина - ЕС» в Киеве в понедельник, 27 апреля.

Читайте такжеДоговор о свободной торговле между ЕС и США заработает не ранее 2016 года

Глава Правительства отметил, что нынешний саммит «Украина - ЕС» «можно смело назвать не 17-м, а первым» - «первым саммитом в новой Украине, в другой стране, которая борется сейчас за свою независимость, за свое европейское будущее, за наши общие ценности и за безопасность, и в Европейском Союзе».

«На нас всех лежит историческая миссия, историческая ответственность за будущее Украины и за наше общее будущее вместе с Европейским Союзом», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что в прошлом году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом: «После наших переговоров, думаю, ни у кого не вызывает никакого сомнения, что с 1 января 2016 года соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС будет работать».