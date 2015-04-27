Долг Украины в валюте за месяц вырос почти на $7 миллиардов

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 марта 2015 года составила 65,025 млрд долл., что на 6,906 млрд долл., или на 11,88%, больше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в марте по сравнению с февралем снизилась на 90 млрд грн, или на 5,58%, - до 1,524 трлн грн.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 3,886 млрд долл., или на 5,64%, в гривневом эквиваленте – вырос на 423 млрд грн, или на 38%.

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Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг в феврале снизился на 15,66% до 58,119 млрд долл. в валюте, вырос на 45% до 1,614 трлн грн в гривневом эквиваленте.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% до 69,794 млрд долл. в валюте, вырос в 1,9 раза до 1,101 трлн грн в гривневом эквиваленте.