Глава Еврокомиссии: Украине и ЕС не нужна отсрочка свободной торговли

Украине и Европейскому Союзу не нужна отсрочка с введением всеобъемлющей зоны свободной торговли, поскольку любые отсрочки лишь откладывают принятие необходимых решений.

Об этом сказал в ходе саммита «Украина – ЕС» председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

При этом он подчеркнул, что зона свободной торговли должна заработать 1 января 2016 года, как и предполагается Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

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«Нам нужно воплощать с января 2016 года положения зоны свободной торговли. Не самая лучшая идея откладывать эту работу, так можно откладывать бесконечно. Но зона свободной торговли должна заработать с января 2016 года», - сказал Юнкер.

При этом он подчеркнул, что Украине необходимы реформы.

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