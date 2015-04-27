В мае 20 тысячам пенсионеров обещают выплатить недополученные в апреле деньги

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в мае восстановит двадцати тысячам неработающих пенсионеров выплату пенсий в полном объеме, а также выплатит компенсацию за удержанные в апреле 15% с пенсий, что произошло по техническим причинам, заявил на брифинге глава правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный.

«Всем этим людям, которыми, подчеркиваю, по техническим причинам были неверно получены ограниченные выплаты пенсий, уже в мае будет возвращена надлежащая им сумма пенсий, которую они недополучили в апреле», - сказал он.

Сокращение пенсий 20 тыс. неработающих пенсионеров, из которых 13 тыс. проживают в Киеве, произошло из-за неточности в учетных данных фонда, отметил Зарудный. По его словам, фактически неработающие пенсионеры считались занятыми, поскольку не выполнили обязательство на протяжении 10 дней с момента увольнения уведомить об этом органы Пенсионного фонда. В результате этого было удержано 15% от их пенсий согласно новому порядку выплат пенсий работающим пенсионерам, который вступил в силу с 1 апреля 2015 года.

Глава правления ПФУ также заверил, что проблема учета работающих пенсионеров будет устранена окончательно в мае после формирования апрельского отчета по данным персонифицированного учета всех занятых.

Читайте такжеОбъем соцвыплат в Украине за три месяца составил 63 миллиарда гривень

Кроме того, Зарудный сообщил, что Пенсионный фонд уже начал финансирование майских пенсий и к 29-30 апреля для этой цели будет выделено более 1,3 млрд грн, что позволит начать выплату пенсий по графику с 4 мая.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине действуют новые правила начисления и выплаты пенсий, предполагающие полное упразднение пенсий госслужащим-пенсионерам, продолжающим работать на государственной службе, а также сокращение пенсий на 15% для остальных работающих пенсионеров, чьи пенсии превышают 1453 грн. Эти правила не распространяются на инвалидов, участников боевых действий и участников АТО, а также семей погибших военнослужащих.

В Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров.