Гривня на межбанке упала уже до 23,12 за доллар

В понедельник, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,12 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9030/25,0850 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4460/0,4490 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,8986 грн/долл., к этому часу было заключено 434 сделки на сумму 288,29 млн долл.