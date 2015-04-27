Украина до конца года получит два транша из 1,8 миллиарда евро от ЕС

Украина до конца года получит два транша средств, в рамках выполнения новой, одобренной в январе текущего года, программы макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза общим объемом 1,8 млрд евро, заявил в ходе Саммита «Украина - ЕС» председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы начали новую программу макрофинансовой помощи Украины в объеме 1,8 млрд евро. Первые два транша по этой программе придут в Украину уже в 2015 году», - сказал Юнкер.

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Как сообщал УНИАН, 8 января 2015 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Еврокомиссия приняла решение выделить Украине дополнительный пакет макрофинансовой помощи в объеме 1,8 млрд евро. Юнкер подчеркнул, что тем самым Евросоюз демонстрирует европейскую солидарность с Украиной.

Эта программа стала третьей программой макрофинансовой помощи для Украины с 2010 года со стороны Евросоюза.