Официальный курс гривни упал сразу на 44 копейки

Украинская валюта теряет свои позиции.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2289.8565 (27 апреля – 2245.1630); 100 евро – 2478.0827 (27 апреля – 2430.1644); 10 российских рублей – 4.4490 (27 апреля – 4.4682). Читайте такжеГонтарева: экономика Украины достигла своего «дна», ожидаем восстановления Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США сегодня на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,12.

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