Кабмин назначил Абромавичуса главой комиссии по международной торговле

Кабинет министров Украины назначил министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса главой Межведомственной комиссии по международной торговле и утвердил ее новый состав.

Соответствующее постановление от 22 апреля опубликовано на сайте правительства.

Правительство назначило заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины Наталью Микольскую первым заместителем главы комиссии, а заместителем главы комиссии - первого заместителя руководителя Главного департамента по вопросам внедрения реформ администрации президента Игоря Веремия.

В состав комиссии также вошли директор правительственного офиса по вопросам европейской интеграции Наталья Гнидюк, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, заместитель начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины Андрей Кравченко, заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян, советник премьер-министра Валерий Пятницкий.

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В качестве членов комиссии также утверждены государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Михаил Русинский, заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Владислава Рутицкая, директор департамента организации таможенного контроля и оформления Государственной фискальной службы Сергей Семко, директор департамента налоговой и таможенной политики и методологии бухучета Министерства финансов Николай Чмерук, а также заместитель директора департамента гражданского, финансового законодательства и законодательства по вопросам земельных отношений Министерства юстиции Ярослав Шиховец.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин вывел из состава Межведомственной комиссии по международной торговле Андрея Бондаренко, Александра Данилейко, Дмитрия Демидовича, Александра Каленкова, Кирилла Клименко, Анатолия Максюту, Сергея Нетудыхату, Владимира Породько и Игоря Прасолова.