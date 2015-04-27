Экс-министр финансов: В 2014 году из России вывели 25% сбережений
Из-за вывода сбережений россиян за границу банковская система России за год недосчиталась около четверти объема депозитов населения.
Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
Переводы физических лиц из России в 2014 году выросли до 68,9 млрд долларов с 59 млрд долларов в 2013 году. По словам Задорнова, граждане переводили деньги на счета за рубежом, чтобы избежать "страновых рисков". Больше всего увеличились переводы населения в Швейцарию, США и Великобританию.
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По словам Задорнова, вплоть до 20 января население активно скупало валюту.
"С 20-х чисел января население и малый бизнес в основном продает валюту, а не покупает", - сказал Задорнов. Также на фоне падения доходов россияне стали тратить долларовую "заначку", накопленную в ноябре-декабре, добавил он.