Экс-министр финансов: В 2014 году из России вывели 25% сбережений

21:47, 27 апреля 2015
Финансы
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Из-за вывода сбережений россиян за границу банковская система России за год недосчиталась около четверти объема депозитов населения.

рубль россия / elise.com.ua

Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

Переводы физических лиц из России в 2014 году выросли до 68,9 млрд долларов с 59 млрд долларов в 2013 году. По словам Задорнова, граждане переводили деньги на счета за рубежом, чтобы избежать "страновых рисков". Больше всего увеличились переводы населения в Швейцарию, США и Великобританию.

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По словам Задорнова, вплоть до 20 января население активно скупало валюту.

"С 20-х чисел января население и малый бизнес в основном продает валюту, а не покупает", - сказал Задорнов. Также на фоне падения доходов россияне стали тратить долларовую "заначку", накопленную в ноябре-декабре, добавил он.

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