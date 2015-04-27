Кабмин утвердил проект соглашения с правительством США о соблюдении международного налогового законодательства

Соответствующее распоряжение от 22 апреля опубликовано на сайте правительства.

В частности, соглашение предусматривает соблюдение Украиной норм закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA).

Подписать указанное соглашение правительство уполномочило министра финансов Наталью Яресько.

Как сообщал УНИАН, во исполнение требований FATCA украинские и другие международные банки обязаны осуществлять надлежащую проверку всех клиентов, которые открывают счета в банке, что может потребовать заполнения клиентами дополнительных документов. В случае выявления налогоплательщиков США банк обязан отправлять в налоговую службу США информацию о таких счетах и их владельцах.

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Справка УНИАН. Закон США о налоговых требованиях к иностранным счетам (FATCA) обязывает финансовые организации раскрывать налоговому управлению США информацию о счетах американских налогоплательщиков и выполнять функции налоговых агентов.

Согласно данному закону, банки были обязаны до 30 июля 2014 года заключить договоры с налоговой службой США и выполнять требования законодательства США. За невыполнение закона предусмотрены санкции в виде удержания 30-процентного налога с «транзитных выплат» через финансовые организации США, а также принудительное закрытие корреспондентских счетов в финансовых организациях США.