ВВП продолжит падение в 2015 году - эксперты

Анализ ситуации свидетельствует о вероятном достижении экономикой «дна» уже в 2015 году. Это связано с началом активных антикризисных действий, считают эксперты аналитической группы Da Vinci AG.

По мнению аналитиков, показатель ВВП по результатам 2015 года составит порядка от -7% до -12%.

"Данный прогноз ниже данных, которые заложеных в программу расширенного финансирования EFF. Однако за прошедшее с момента ее разработки в феврале-первой половине марта время многие эксперты ухудшили свои ожидания в отношении украинской экономики. Оценки связаны в первую очередь с негативными ожиданиями во внешнеторговой деятельности – ухудшением показателей экспорта. Это означает вероятность пересмотра программы МВФ в сторону увеличения помощи или изменения графика ее предоставления", - говорится в квартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast, переданном УНИАН.

В первом квартале текущего года из-за продолжения военного конфликта падение ВВП к предыдущему кварталу продолжилось. Однако в отличие от НБУ, эксперты не ожидают восстановления экономического роста во втором квартале 2015 года.

Аналитики отмечают, что помимо военно-политического фактора, на негативную динамику ВВП оказывает влияние падение экспорта и сокращение внутреннего спроса.

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По оценкам Da Vinci AG, ожидается продолжение схлопывания экономики на подконтрольных (Украине - УНИАН) территориях Донбасса.

"Так, в первом квартале продолжились факты остановки предприятий. Так, в январе 2015 года закрыты 2 цеха ПАО Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, кроме того, планируется прекращение работы одного из цехов на ОАО МК Азовсталь. Принимая во внимание такую динамику, ожидается, что в дальнейшем вклад Донецкой и Луганской областей в ВВП Украины существенно уменьшится с 16,4% (2012 год) до 5,6% ВРП (2015 год). Существенным фактором схлопывания ВВП региона стало сокращение доступа на отдельные внешние рынки из-за политики РФ, в том числе до 2014 года.

По состоянию на первый квартал 2015 года просадка экономики по Луганской области оказалась выше, в результате того, что в Донецкой области удалось сохранить под контролем государства большую часть промышленных районов, тогда как в Луганской большая часть индустриальных районов находится под оккупацией", - отмечают аналитики.

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Как подчеркивают эксперты, в целом по Украине падение промышленного производства в марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 21,5%. Это дает основания прогнозировать достижение «дна» по экономическому падению в текущем году и соответственно постепенное замедление падения экономики к концу года.

Кроме того, в Da Vinci AG сообщают, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой области отмечаются первые маркеры улучшения ситуации.

"Несмотря на то, что в базовых отраслях промышленности региона по-прежнему нарушены производственные цепочки «уголь-кокс-металл» и «уголь-электроэнергия», март 2015 года по сравнению с февралем того же года достигнут прирост добычи рядового угля на 7,5%, а производство кокса увеличилось на 26,7%. Возрос выпуск продукции на всех основных переделах металлургического цикла: чугуна — на 33,3%, стали — на 15,0%, готового проката — на 7,8%. Мартовская выработка электроэнергии была больше, чем в феврале, на 26,9%", - говорится в отчете.

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По мнению экспертов, минимальные признаки стабилизации могут появиться уже во втором полугодии текущего года. При этом показатели год к году остаются существенно ниже данных 2014 года.

"Спад в машиностроении — на 38,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции —на 42,6%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 43,5%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки — в 2,5 раза, в добывающей промышленности и разработке карьеров — в 2,7 раза, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — в 3 раза, в производстве химических веществ и химической продукции — в 5,7 раза, в легкой промышленности — в 6,2 раза", - сообщают эксперты.