Инфляция по итогам 2015 года составит 25-26% - эксперты

Показатели превысили не только аналогичные показатели 2014 года, но и впервые за 10 лет вышли за пределы 10% в месячном выражении, отмечают эксперты аналитической группы Da Vinci AG в квартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast, переданном УНИАН

Основной причиной роста инфляции, аналитики, называют девальвацию национальной валюты, которая в большей или меньшей степени нашла свое отражение в росте цен на различные группы товаров и услуг.

"Несмотря на рост тарифов на коммунальные услуги, инфляционное ускорение было задано импортными товарами, включая продовольственные товары (+27,9%), бытовую технику (+22,4%), а также транспортные услуги (26,5%) и здравоохранение (+18,1%), в которых существенная доля импортных составляющих (ГСМ, лекарственные препараты)", - говорится в отчете.

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По мнению экспертов, коренными причинами инфляции являлась ошибочная валютно-курсовая политика в период 2009-2013 года.

"Ключевым драйвером цен на продовольственную и непродовольственную группу товаров отечественного и импортного производства так или иначе стала девальвация национальной валюты. Если для импортных товаров девальвация имела прямое влияние на ценообразование, то для большинства отечественных товаров повышение цен стало результатом импортной составляющей себестоимости товаров: горюче-смазочных материалов и энергоносителей, семенного материала, удобрений, комплектующих и т.д. На рост цен оказывало также влияние увеличение затрат производителей на хранение продукции.

Увеличением расходов на отопление и освещение теплиц, транспортировку оказали влияние на ценовую политику овощей. Снижение запасов фруктов в хранилищах, рост расходов на хранение и влияние девальвации на импортные продукты стали причиной роста цен на эту категорию товаров.

Доля импортной рыбы на отечественном рынке составляет порядка 80% и имеет тренд к увеличению. В связи с этим данный продукт зависим от курса национальной валюты, а низкая доля украинской рыбы на рынке не позволяет играть на понижение цены, - отмечают в Da Vinci AG.

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По оценкам экспертов, рост цен, хотя и не в таких высоких темпах, продолжится.

"Ключевой вопрос: сохранение небольшой волатильности курса гривни. Производители и импортеры будут продолжать играть на повышение цен, пытаясь выходить на более-менее приемлемый уровень рентабельности и закладывать в конечную цену умеренные валютные риски. Рост цен на импортные товары будет в некоторой степени компенсироваться ростом потребления отечественных товаров, которые получат дополнительные конкурентные преимущества в связи с ценовой доступностью, - говорится в отчете.

Однако, как отмечают аналитики, снижение покупательного спроса населения будет работать на общее снижение потребления.

По их мнению, в отличие от прошлого года, когда наблюдался переход населения из сбережений в потребление, рост инфляции в 2015 году усилит давление на сбережения населения, что приведет к радикальному изменению структуры потребления и расходов. Все это приведет к сокращению «подушки» резервов у населения и повышению его уязвимости перед колебаниями рынка.

По оценкам аналитиков, снижение потребительского спроса в сочетании с переориентацией значительной части населения на потребление товаров отечественного производства позволит в определенной степени сдержать темпы роста инфляции на уровне 40% по итогам года.