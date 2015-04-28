Объема международных резервов Украины достаточно для выполнения обязательств - аналитики

К такому выводу пришли аналитики Da Vinci AG, исследовав текущее состояние золотовалютных резервов Украины, говорится в аналитическом отчете группы.

Согласно отчету, в первом квартале 2015 года золотовалютные резервы Украины демонстрировали разнонаправленую динамику. В первые два месяца ЗВР продолжали свое снижение, тогда как в марте благодаря получению 4,872 миллиарда долларов от МВФ и 0,2 миллиарда от правительства Канады они увеличились.

По данным НБУ, объем ЗВР Украины в январе составлял 6,419 миллиарда долларов, в феврале 5,625 миллиарда долларов, а в марте - 9,969 миллиарда.

При этом платежи правительства и Национального банка Украины по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 906,9 млн. долл. США в эквиваленте, в том числе 221,9 млн. долл. США Международному валютному фонду.

Читайте такжеТенденция снижения золотовалютных резервов заложена в 2011 году, Донбасс лишь ее ускорил - аналитики"Таким образом, несмотря на рост ЗВР необходимо признать сохранение высокого давления на ЗВР в связи с суверенными долговыми обязательствами, а также сохраняющимся негативным экономическим климатом вокруг Украины. Тем не менее, объем международных резервов Украины на сегодня является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины", - говорится в отчете.

Кроме того, на уровень международных резервов оказали влияние интервенции Национального банка по покупке иностранной валюты.

Согласно отчету, пока что нельзя говорить о прекращении снижения уровня ЗВР без предоставления внешней помощи. Однако сохранение тренда давления на ЗВР, вероятно, будет компенсировано получением финансовой помощи, что нивелирует риски.