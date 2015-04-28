Западные банки заморозили валютные платежные операции крымчан

Западные банки отказывают в проведении валютных платежей крымчанам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя одной из платежных систем.

Если банк видит в системе SWIFT, что человек, отправивший платеж, зарегистрирован в оккупированном Россией Крыму, он его не проводит, сетует он. Причем не важно, через крымский банк отправлен платеж или же, например, через один из банков Москвы. Это подтверждает сотрудник другой российской платежной системы: «Если в паспорте указан Крым, иностранные банки валютный платеж не пропустят». То же, по его словам, касается и платежей компаний, зарегистрированных в аннексированном Крыму.

Читайте такжеГПУ готовит материалы для Гааги о преступлениях России, "ЛНР" и "ДНР" против Украины«Такая проблема есть», – признает сотрудник ЦБ, добавляя, что российский регулятор имеет очень ограниченное влияние на банки в другой юрисдикции.

После оккупации Россией Крыма на полуострове прекратили работу все украинские банки, а большинство российских банков не стали работать в Крыму из-за опасения санкций. На полуострове не работают Visa и Mastercard – расплачиваться ими жители аннексированного Крыма смогут только после того, как обе платежные системы полностью переведут внутрироссийский трафик на Национальную систему платежных карт (НСПК).

В переводах SWIFT указывается место регистрации как получателя, так и отправителя. Поэтому не рекомендуется отправлять валютные переводы, где хотя бы одна из сторон имеет связь с аннексированным Крымом, советуют специалисты.

Чтобы избежать отказа при проведении платежа, банки и платежные системы идут на хитрости. При переводе с одного расчетного счета на другой банки не указывают в сообщении, что платеж предназначен для жителя оккупированного Крыма. Тогда транзакция может пройти.