В России очередной скандал с платежной системой Visa

Международная платежная система Visa не собирается выпускать кобрендинговые карты с «Национальной системой платежных карт», 100% которой принадлежит Центробанку России, пишут "Известия".

Как сообщили в пресс-службе Visa, компания решает вопрос с переводом процессинга транзакций в НСПК, но не готова к тому, что на картах Visa будет размещаться логотип другой платежной системы.

"Бренд Visa является одним из самых узнаваемых и надежных в мире, — объясняют в Visa. — Компания сама решает, где и как размещаются элементы ее бренда, с тем чтобы их использование содействовало развитию как электронных платежей, так и бизнеса наших клиентов и торгово-сервисных предприятий-партнеров, а также самой платежной системы Visa. В настоящее время мы не изучаем возможность реализации кобейджинговых проектов в России. В данный момент мы фокусируемся на переводе процессинга внутрироссийских транзакций по картам Visa в НСПК".

Читайте такжеРоссии все не удается перевести Visa на свои правила игрыВ то же время, другая американская платежная система MasterCard и японская JCB сами предложили ЦБ кобренд с НСПК, о чем 25 марта официально заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, кобрендинговые карты НСПК с MasterCard и JCB могут появиться в 2016 году и владельцы таких продуктов смогут пользоваться ими как в России, так и за рубежом. В пресс-службе компании MasterCard «Известиям» подтвердили свою готовность к реализации кобрендингового проекта с НСПК.

MasterCard берет на себя серьезные репутационные риски, особенно в условиях антироссийских санкций, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Visa ранее оценила свои потери от перевода процессинга в Россию в $70 млн. Процесс подключения к НСПК Visa завершит в течение 1–2 месяцев. Мнения финансистов по поводу того, будет ли Visa платить обеспечительный взнос хотя бы за I квартал года (около $60 млн) до 30 апреля 2015 года, расходятся. Ряд источников, знакомых с ситуацией, уверены, что Visa сможет избежать уплаты обеспечительного взноса

и штрафа при любом сценарии. Другие финансисты отмечают, что Visa готова разместить депозит в ЦБ. По их словам, соответствующая договоренность была достигнута по итогам переговоров представителей штаб-квартиры Visa Inc. с ЦБ.