Банк Ахметова за три месяца получил более 300 миллионов гривень убытка

Входящий в группу крупнейших банков «Первый украинский международный банк» в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года получил убыток в размере 327,543 млн грн против прибыли в 141,329 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом банк сообщил в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 9,2% - до 40,163 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10,7%, до 30,143 млрд грн, обязательства - на 11,06%, до 35,734 млрд грн, средства клиентов - на 7,08%, до 27,628 млрд грн, собственный капитал сократился на 3,8%, до 4,428 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,294 млрд грн.

Читайте также«УкрСиббанк» закончил квартал с убытком почти 319 миллионов гривень

Как сообщал УНИАН, "Первый украинский международный банк" в 2014 году получил 54,200 млн грн прибыли, что в 8 раз меньше прибыли банка за 2013 год на уровне 433,756 млн грн.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основан в 1991 году и входит в группу крупнейших банков Украины. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», которая владеет 92,24% акций банка.