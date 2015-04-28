В России хотят перевести экспорт на рубли и снизить хождение инвалюты

Комиссия Совета безопасности РФ рекомендовала расширить использование рубля в международных расчетах, одновременно снизив хождение иностранной валюты в стране, пишет "Коммерсант".

У правительства РФ есть идеи, как это сделать. В новых экспортных контрактах компаний с госучастием может появиться оговорка о возможности осуществления расчетов в рублях — Минэкономики поручено подготовить соответствующие директивы. Одними из первых на такие расчеты могут перейти производители вооружений с объемом экспорта в 2014 году в $13,2 млрд.

Собеседник "Ъ" считает, что в первую очередь новшество может коснуться экспортеров вооружений и военной техники: в протоколе есть поручение Минобороны совместно с Минфином и Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству проработать вопрос о взаиморасчетах в рублях по таким контрактам. РФ занимает второе место по объему оружейных продаж с долей мирового рынка 27% (у США — 29%).В 2014 году экспорт вооружений принес стране $13,2 млрд.

Читайте такжеОбъем Резервного фонда России в этом году сократится на 2/3 - прогноз СбербанкаБольшинство опрошенных "Ъ" участников рынка затруднились оценить перспективы этой инициативы.

Идея продавать российские экспортные товары за рубли появилась у властей давно и изначально обсуждалась в увязке с планами создания в Москве международного финансового центра. Из-за высокой волатильности курса рубля и нежелания менять систему расчетов в компаниях ее так и не реализовали. Но после введения в 2014 году санкций против РФ идея вновь стала актуальной. Так, глава ВТБ Андрей Костин предложил постепенно переходить на рублевые расчеты в экспортных контрактах, начав с "Роснефти", "Газпрома" и поставок военной продукции.

Особая роль при расширении расчетов в национальных валютах отводится Китаю, отмечает источник "Ъ" в Белом доме. Предпосылки для взаимозачетов в нацвалютах уже созданы с Вьетнамом. Наибольшего же прогресса удалось достичь с Северной Кореей, против которой, как и против России, действуют санкции США и ЕС. Однако северокорейские банки взимают слишком высокие комиссии при конвертации валют, жалуются россияне. В мае во время визита в Москву северокорейского лидера Ким Чен Ына может быть подписан меморандум о взаимопонимании между ЦБ двух стран.

Опрошенные "Ъ" эксперты считают возможности наращивания торговли в рублях ограниченными из-за высокой инфляции и волатильности рубля.